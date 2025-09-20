Institut Universitaire et Culturel Européen Rachi JEP 2025 Troyes

Institut Universitaire et Culturel Européen Rachi JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

Institut Universitaire et Culturel Européen Rachi JEP 2025

Institut Rachi Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

>> Visite commentée de la bibliothèque

Par Michel Degardin, bénévole à l’Institut Rachi.

Limité à 19 pers.

Samedi à 10h30 et 14h (durée 1h)



>> Lecture publique Les villes invisibles d’Italo Calvino

Par Michel Degardin, bénévole à l’Institut Rachi.

Samedi à 16h30 (durée 1h)



>> Exposition Figures des mythes

L’exposition vous invite à découvrir la figure du labyrinthe dans notre imaginaire et à travers ses différentes formes de récits et de représentations.

Samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h



>> Conférence Le labyrinthe la signature des bâtisseurs

Par Dominique Naert, ingénieur en génie civil, expert en restauration des Monuments Historiques.

Inscription recommandée, limité à 70 pers.

Samedi à 15h (durée 1h30)



>> Intermède musical

Par Aube Musique Ancienne

Inscription recommandée, limité à 60 pers.

Samedi à 18h (durée 1h30) .

Institut Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 95 30 07 contact@institut-rachi-troyes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Institut Universitaire et Culturel Européen Rachi JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne