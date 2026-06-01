, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal

8 et 9 juin Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T19:00:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte IFRN natal central Natal 59015-000 Tirol Rio Grande do Norte [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/PuuWio84EnkGPZbq7 »}] https://forms.gle/PuuWio84EnkGPZbq7