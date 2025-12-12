INSTRUMENTAL #3 Début : 2026-05-29 à 19:00. Tarif : – euros.

INSTRUMENTAL #3 – LE KILOWATT, VITRY-SUR-SEINE (94)ÉVÉNEMENT OASIS & CHAP (2 SCÈNES)De l’Electro à la Trance en passant par le Dub et la Techno, les soirées INSTRUMENTAL invitent des artistes confirmés ou futurs talents de la scène electro pour un voyage de 8h au cœur des musiques instrumentales. Elle mettra en avant, pour cette édition, Hilight Tribe, figure emblématique de la Natural Trance, en tête d’affiche. Guitares, claviers et percussions seront les maîtres de cérémonie jusqu’à la dernière note de la soirée.Pour cette troisième édition, INSTRUMENTAL continue d’écrire son histoire. Soyez au cœur de l’expérience.PROGRAMME>> 2 scènes – 6 artistes : 100% électro live>> Techno, Bass Music, Trance & Psy, Électro Improvisée, Dub Oasis : I Roots (Électronic dub), Roots Zombie (Électro Dub), Bandi! (Electro Bass Music). Chap : Purrsuit (Techno Rock), Hilight Tribe (Natural Trance), Spoink (Électro Improvisée).LINE-UP>> HILIGHT TRIBE Munis de dizaines d’instruments, les Hilight nous transportent dans une expérience multi sensorielle où le light show, la performance scénique, la définition sonore et l’interaction avec le public complètent le cercle de la Tribe au bonheur de toutes les générations venues pour danser et transcender leur quotidien.https://soundcloud.com/hilightribeofficialhttps://kontshaprod.com/hilight-tribe/>> SPOINK Spoink est le son du rebond infini d’un ressort qui, dans le chaos, improvise chacun de ses mouvements. Le quartet originaire de la banlieue est-parisienne propose une musique généreuse, improvisée et festive, le tout joué en combinant des éléments acoustiques et électroniques.https://soundcloud.com/spoinkthebandhttps://kontshaprod.com/spoink/>> PURRSUIT Purrsuit est un trio énigmatique, mêlant le rock et la techno. Redéfinissant ces genres à l’aide d’instruments en live, ces trois musiciens à la formation jazz créent un nouveau concept musical immersif et captivant. Le power trio associe ingénieusement le psychédélisme rock de la guitare à une section rythmique reprenant les codes de la psytrance et de la techno.https://soundcloud.com/user-165212539https://kontshaprod.com/yolamif/>> BANDi! (ex BANDIKOOT IN DUB) Équipé d’effets en tout genre, il propose un live dynamique en se déplaçant successivement sur scène entre mélodica, didgeridoo et thérémine. Une immersion à travers des sons variés, faisant écho à la scène Électro Dub, Hip hop, Drum’n’Bass actuelle.https://soundcloud.com/bandik00thttps://kontshaprod.com/bandikoot-in-dub/ >> ROOTS ZOMBIE Chaque passage sur scène est unique, la musique se construit en temps réel avec les interactions entre les musiciens et le public. À l’image d’un DJ set organique à quatre, le groupe utilise le soundpainting et crée ses propres codes originaux qui se renouvellent constamment.https://soundcloud.com/rootszombiehttps://kontshaprod.com/roots-zombie/>> I ROOTS I Roots fusionne Reggae Dub et Organic Trance pour créer un “Trance Steppa” intense et singulier. Entre kick bass, textures psychédéliques et rythmes dub solides, son son vous transporte d’un morceau à l’autre. Mélodies accrocheuses et riffs audacieux complètent l’ensemble pour un voyage interplanétaire garanti.I Roots – On This Road Kontshaprod est un producteur de spectacle, maison d’artistes. Kontshaprod promeut les performances live autour des esthétiques électro et rock. https://kontshaprod.com/ INFORMATIONS Vendredi 29 mai 2026 19:00 – 02:00 Le Kilowatt 18 rue des fusillés, 94400, Vitry-sur-SeineACCESAccès voiture par A86 sortie Vitry-sur-SeineRER C Les Ardoines : 10 minutes à pied

