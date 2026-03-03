Instruments rares à l’opéra : histoire, couleur et dramaturgie d’un orchestre fantasmé Médiathèque Françoise Sagan Paris

L’opéra n’a jamais cessé d’inventer (et de réinventer) son orchestre. À côté des pupitres traditionnels surgissent, au fil des siècles, des instruments inattendus – tels le serpent, l’ophicléide romantique, le tuba wagnérien, l’harmonica de verre, la tôle à tonnerre ou la machine à vent – qui élargissent l’horizon sonore et nourrissent l’imaginaire dramatique. Cette conférence propose d’explorer l’histoire de ces timbres rares, de leur apparition à leur disparition, et d’interroger leur fonction : pourquoi introduire un instrument insolite dans la fosse d’orchestre ? De la solennité antique aux tempêtes spectaculaires, du sacré au fantastique, l’orchestre devient alors un laboratoire, « une machine immense dont l’artiste doit connaître tous les ressorts », selon Berlioz.

À travers partitions, citations de compositeurs et extraits d’écoute, nous entrerons dans la fabrique de nouvelles sonorités. Une traversée sensible et documentée, à la rencontre d’un orchestre fantasmé – celui que l’opéra ne cesse de rêver.

Cette conférence est proposée par Nicolas Deshoulières, musicologue & directeur du Conservatoire Hector Berlioz – Paris 10

Une conférence musicale à la découverte d’instruments insolites !

Le mercredi 08 avril 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

