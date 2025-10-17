Instruments & répertoire Conservatoire de Nantes Nantes

Instruments & répertoire Conservatoire de Nantes Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre sans réservation

Concert d’une heure proposée par les grands élèves du Conservatoire en fin d’études ou se préparant à une carrière professionnelle. Seul·es ou accompagné·es au piano, ils et elles interprètent le répertoire de leur instrument, parfois peu connu.Une invitation à parcourir la diversité de la création musicale au fil des époques, à mettre en lumière le potentiel unique de chaque instrument, et à encourager ces jeunes musiciennes et musiciens investis dans l’interprétation des œuvres.Programme sur place.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr