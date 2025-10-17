Instruments & répertoire Conservatoire de Nantes Nantes

Instruments & répertoire 17 octobre 2025 et 22 janvier 2026 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre sans réservation

Début : 2025-10-17T18:30:00 – 2025-10-17T19:30:00

Fin : 2026-01-22T20:00:00 – 2026-01-22T21:00:00

Concert d’une heure proposée par les grands élèves du Conservatoire en fin d’études ou se préparant à une carrière professionnelle. Seul·es ou accompagné·es au piano, ils et elles interprètent le répertoire de leur instrument, parfois peu connu.

Une invitation à parcourir la diversité de la création musicale au fil des époques, à mettre en lumière le potentiel unique de chaque instrument, et à encourager ces jeunes musiciennes et musiciens investis dans l’interprétation des œuvres.

Programme sur place.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

©Jean-Michel Meunier