INSULA CAMERATA – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

INSULA CAMERATA Début : 2026-06-14 à 18:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : INSULA CAMERATALa saison se clôture en apothéose avec un feu d’artifice musical signé Vivaldi et Haendel ! Les jeunes talents d’Insula camerata, nouvelle académie d’Insula orchestra, s’unissent aux solistes de l’Académie Jaroussky pour une soirée où brillent les plus grands chefs-d’œuvre du baroque. De l’émotion intense du célèbre Nisi Dominus de Vivaldi aux éclats festifs des Water Music et Royal Fireworks de Haendel, ce programme réunit les tubes incontournables de l’époque. Un concert flamboyant qui illumine le festival Seine de fête. Durée : 1h10 sans entracte PROGRAMME Vivaldi Concerto pour cordes en sol mineur RV 157 Concerto pour violon en ré majeur RV 230 (extrait de l’Estro armonico) Nisi Dominus RV 608 (psaume 126) HaendelSolomon, « Arrivée de la Reine de Saba » Water Music (extraits)Music for the Royal Fireworks (extraits)DISTRIBUTION Solistes de l’Académie JarousskyInsula camerataPablo Gutiérrez, violon solo, viola d’amore et direction

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92