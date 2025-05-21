INSULA ORCHESTRA CHOEUR ACCENTUS HALLE AUX GRAINS Toulouse

INSULA ORCHESTRA CHOEUR ACCENTUS

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 92 EUR

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31 22:00:00

2026-03-31

Les couleurs resplendissantes du Chœur accentus et d’Insula orchestra dirigés par Laurence Equilbey sont l’assurance d’une soirée inoubliable.

L'œuvre d'un vie… Bach n'entendit jamais l'intégralité de sa Messe en si mineur dont la composition s'étala sur trois décennies. Ala fois catholique et luthérienne, la partition représente un parcours spirituel unique dans l'histoi

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 09 00

English :

The resplendent colors of the Ch?ur accentus and Insula orchestra conducted by Laurence Equilbey ensure an unforgettable evening.

German :

Die strahlenden Farben des Ch?ur accentus und des Insula orchestra unter der Leitung von Laurence Equilbey sind die Garantie für einen unvergesslichen Abend.

Italiano :

I colori splendenti del Ch?ur accentus e dell’orchestra Insula diretta da Laurence Equilbey garantiscono una serata indimenticabile.

Espanol :

Los colores resplandecientes de la orquesta Ch?ur accentus e Insula, dirigida por Laurence Equilbey, garantizan una velada inolvidable.

