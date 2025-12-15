INSULA ORCHESTRA LE GRENAT Perpignan
INSULA ORCHESTRA LE GRENAT Perpignan jeudi 12 mars 2026.
INSULA ORCHESTRA
LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 32
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Au Théâtre de l’Archipel Le Grenat, sous la baguette de la célèbre cheffe Laurence Equilbey, Insula orchestra retrouve la scène de l’Archipel pour un programme symphonique enivrant. Avec, à ses côtés, la présence exceptionnelle du pianiste Thomas Enhco pour l’un des plus beaux concertos de Mozart.
.
LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Théâtre de l’Archipel Le Grenat, under the baton of renowned conductor Laurence Equilbey, Insula orchestra returns to the Archipel stage for an intoxicating symphonic program. With the exceptional presence of pianist Thomas Enhco for one of Mozart?s most beautiful concertos.
L’événement INSULA ORCHESTRA Perpignan a été mis à jour le 2025-12-15 par PERPIGNAN TOURISME