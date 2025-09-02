Insuline & Magnolia Noyon

Insuline & Magnolia Noyon vendredi 10 avril 2026.

Insuline & Magnolia

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 12 – 12 – 16

12

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Théâtre | Dès 12 ans | Compagnie Artépo

À 15 ans, le diagnostic de diabète insulino-dépendant assombrit l’existence joyeuse de Stanislas. Une rencontre inattendue avec Fleur, une jeune femme à l’esprit libre et fantasque, va illuminer sa vie en l’initiant à la poésie et au théâtre. Ce récit autobiographique, empreint d’humour et de tendresse, relate le choc de la maladie et comment une amitié profonde et la magie des mots peuvent transcender les difficultés. C’est une célébration de la résilience et de la beauté que l’on trouve dans les liens humains et l’expression artistique. Le spectacle offre un regard touchant sur la force salvatrice de l’amitié face à l’adversité.

Info + Dès 19h30, profitez d’une vente de livres proposée par la Librairie Livres Enchantés !

Réservation https://billetterie.noyon.fr/ 12 .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Insuline & Magnolia Noyon a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais