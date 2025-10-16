Intégrale des Mélodies de Maurice Ravel Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Paul DUKAS (1865-1935)

L’Apprenti sorcier (1897)

Maurice RAVEL (1875-1937)

Shéhérazade (1899)

Lisa Bensimhon, soprano

Sergueï PROKOFIEV (1891-1953)

Symphonie n°5 (1944)

Andante / Allegro marcato / Adagio / Allegro giocoso

Orchestre

symphonique du CRR

Pierre-Miche Durand, direction



Le premier trimestre célèbre les 150 ans de la naissance de Maurice Ravel (1875-1937), avec trois concerts autour de ses Mélodies, réunissant les chanteur·euses du DSJC, les instrumentistes et les étudiant·es de l’orchestre symphonique du

conservatoire.

Prochaines dates : 11 et 13 décembre

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

