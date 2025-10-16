Intégrale des Mélodies de Maurice Ravel Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Auditorium Marcel Landowski
Paul DUKAS (1865-1935)
L’Apprenti sorcier (1897)
Maurice RAVEL (1875-1937)
Shéhérazade (1899)
Lisa Bensimhon, soprano
Sergueï PROKOFIEV (1891-1953)
Symphonie n°5 (1944)
Andante / Allegro marcato / Adagio / Allegro giocoso
Orchestre
symphonique du CRR
Pierre-Miche Durand, direction
Le premier trimestre célèbre les 150 ans de la naissance de Maurice Ravel (1875-1937), avec trois concerts autour de ses Mélodies, réunissant les chanteur·euses du DSJC, les instrumentistes et les étudiant·es de l’orchestre symphonique du
conservatoire.
Prochaines dates : 11 et 13 décembre
Le vendredi 17 octobre 2025
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 16 octobre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
