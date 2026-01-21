Intégrale des Sonates de J.S. Bach pour flûte traversière baroque et clavicorde Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-19
avec Valérie Balssa, flûte traversière baroque et Ilton Wjuniski, clavicorde
Les quatre grandes Sonates de Bach seront jouées sur des copies d’instruments anciens, comme le compositeur le faisait chez lui, avec la flûte traversière baroque et le clavicorde. Cet instrument à clavier était celui que Bach préférait à cause de sa douceur et de sa palette de nuances très riche, accompagnant toutes les intentions expressives de la flûte traversière. .
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr
