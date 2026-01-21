Intégrale des Sonates de J.S. Bach pour flûte traversière baroque et clavicorde Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Intégrale des Sonates de J.S. Bach pour flûte traversière baroque et clavicorde

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

avec Valérie Balssa, flûte traversière baroque et Ilton Wjuniski, clavicorde

Les quatre grandes Sonates de Bach seront jouées sur des copies d’instruments anciens, comme le compositeur le faisait chez lui, avec la flûte traversière baroque et le clavicorde. Cet instrument à clavier était celui que Bach préférait à cause de sa douceur et de sa palette de nuances très riche, accompagnant toutes les intentions expressives de la flûte traversière. .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Intégrale des Sonates de J.S. Bach pour flûte traversière baroque et clavicorde

L’événement Intégrale des Sonates de J.S. Bach pour flûte traversière baroque et clavicorde Fontaines a été mis à jour le 2026-01-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !