Intégrale Haydn #21 par le Quatuor Terpsycordes, Musée d’art et d’histoire, Genève

Intégrale Haydn #21 par le Quatuor Terpsycordes Jeudi 19 février, 19h00 Musée d’art et d’histoire

CHF 25.- (tarif normal) ¦ CHF 20.- (tarif réduit) ¦ CHF 5.- (jusqu’à 18 ans), sur réservation

Début : 2026-02-19T19:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:00:00+01:00

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en si bémol majeur op. 9 n° 5

Quatuor à cordes en ré mineur op. 42 n° 1

Quatuor à cordes en fa majeur op. 74 n° 2

Le concert est précédé d’une visite introductive à 18h30, par Isabelle Burkhalter, médiatrice culturelle (visite gratuite et sans réservation)

Musée d'art et d'histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00

