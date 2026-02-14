Intelligence artificielle : comment l’intégrer à votre stratégie numérique ?, Webinaire, Durtol

Intelligence artificielle : comment l’intégrer à votre stratégie numérique ? Jeudi 19 février, 11h00 Webinaire Puy-de-Dôme

Webinaire en ligne, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T11:00:00+01:00 – 2026-02-19T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T11:00:00+01:00 – 2026-02-19T12:00:00+01:00

Découvrez le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) et comment l’appliquer efficacement dans votre stratégie numérique. Ce webinaire vous offre une introduction pratique à l’IA, en mettant l’accent sur les outils accessibles et les applications concrètes pour les petites entreprises. Que vous soyez un créateur d’entreprise, un indépendant, ou un dirigeant de TPE/PME, ce webinaire est conçu pour démystifier l’IA et vous montrer comment l’utiliser pour optimiser votre présence en ligne et accroître votre efficacité opérationnelle.

Webinaire En ligne Durtol 63830 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lesfoliweb.fr/evenement/98da3918-8da1-429b-b5ef-17e44c3e3ae5/?utm_source=Marketing&utm_campaign=FranceNum »}]

