Intelligence Artificielle, datacenters, énergie et compétitivité : la France à l’heure du défi numérique et environnemental HEC Alumni Paris Mardi 25 novembre, 18h30 sur inscription
À l’heure où le numérique et l’intelligence artificielle redéfinissent la compétitivité mondiale, la souveraineté digitale devient un enjeu stratégique majeur pour la France. La capacité à contrôler nos infrastructures, à sécuriser nos données et à soutenir l’innovation repose sur la création de datacenters nationaux performants et responsables.
Mais cette ambition soulève des interrogations essentielles : quels modèles énergétiques pour concilier performance et transition écologique ? Quelles infrastructures et quels investissements ? Comment associer tous les acteurs et savoir-faire de l’écosystème ?
Pour apporter un éclairage à ces questions, nous vous invitons à la table ronde suivante :
Ivan Faucheux – Commissaire de la Commission de Régulation de l’Energie
Stéphane Raison – Directeur Installation des grands sites de consommation EDF
Frédéric Hannoyer – Directeur des projets stratégiques Eclairion
Juan Moreno-Alamo – Directeur stratégie Legrand
Emmanuel Le Roux – Directeur général de l’activité of Big Data et Sécurité Eviden
Tolga Uzuner – Directeur des actifs privés Natixis
Nous espérons vous voir nombreux et restons à votre disposition pour toute précision.
Cet événement est organisé en partenariat avec le MIT Club de France et le G9+.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-25T18:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-25T21:30:00.000+01:00
