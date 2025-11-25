Intelligence Artificielle, datacenters, énergie et compétitivité : la France à l’heure du défi numérique et environnemental HEC Alumni Paris Mardi 25 novembre, 18h30 sur inscription

À l’heure où le numérique et l’intelligence artificielle redéfinissent la compétitivité mondiale, la souveraineté digitale devient un enjeu stratégique majeur pour la France. La capacité à contrôler nos infrastructures, à sécuriser nos données et à soutenir l’innovation repose sur la création de datacenters nationaux performants et responsables.

Mais cette ambition soulève des interrogations essentielles : quels modèles énergétiques pour concilier performance et transition écologique ? Quelles infrastructures et quels investissements ? Comment associer tous les acteurs et savoir-faire de l’écosystème ?

Pour apporter un éclairage à ces questions, nous vous invitons à la table ronde suivante :

Ivan Faucheux – Commissaire de la Commission de Régulation de l’Energie

Stéphane Raison – Directeur Installation des grands sites de consommation EDF

Frédéric Hannoyer – Directeur des projets stratégiques Eclairion

Juan Moreno-Alamo – Directeur stratégie Legrand

Emmanuel Le Roux – Directeur général de l’activité of Big Data et Sécurité Eviden

Tolga Uzuner – Directeur des actifs privés Natixis

Nous espérons vous voir nombreux et restons à votre disposition pour toute précision.

Cet événement est organisé en partenariat avec le MIT Club de France et le G9+.

Pour le club HEC Energie

Jérôme Bouquet

Pierre Illenberger

Sarah Yarmohammadi

Stéphanie Chemin

Roberto Sanchez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T21:30:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris