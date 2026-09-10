Intelligence Artificielle découverte et initiation Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
jeudi 8 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Intelligence Artificielle découverte et initiation
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Présentation des différents assistants IA grand public puis tester et analyser les résultats.
Tout public gratuit et sur inscription au 05 56 03 93 93 .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English : Intelligence Artificielle découverte et initiation
L’événement Intelligence Artificielle découverte et initiation Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
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