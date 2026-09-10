Intelligence Artificielle découverte et initiation Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Intelligence Artificielle découverte et initiation

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Présentation des différents assistants IA grand public puis tester et analyser les résultats.

Tout public gratuit et sur inscription au 05 56 03 93 93 .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English : Intelligence Artificielle découverte et initiation

L’événement Intelligence Artificielle découverte et initiation Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains