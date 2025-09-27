Intelligence artificielle: enjeux et conséquences Bourges

10 Avenue Marcel Haegelen Bourges

2025-09-27 19:30:00

L’intelligence Artificielle: promesse d’avenir ou menace invisible ?

Longtemps cantonnée à la science-fiction, l’Intelligence Artificielle façonne aujourd’hui notre quotidien industrie, santé, commerce, services publics… aucun secteur n’y échappe. Mais derrière ses prouesses technologiques se cachent des enjeux majeurs pour nos sociétés. François Dubois, ancien gendarme et Officier de Police Judiciaire devenu enseignant, propose une réflexion lucide sur les dérives possibles de l’IA, nourrie par son expérience d’enquêteur. Dans son dernier livre Captionem, il imagine une cité-laboratoire où l’IA, la dématérialisation et la surveillance instaurent un totalitarisme insidieux. Une dystopie qui soulève une question essentielle comment préserver notre liberté à l’ère du numérique ? La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces. .

10 Avenue Marcel Haegelen Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire reservations-evenements@cheratoutcoeur.fr

English :

Artificial intelligence: promise for the future or invisible threat?

German :

Künstliche Intelligenz: Zukunftsversprechen oder unsichtbare Bedrohung?

Italiano :

Intelligenza artificiale: promessa per il futuro o minaccia invisibile?

Espanol :

Inteligencia artificial: ¿promesa de futuro o amenaza invisible?

