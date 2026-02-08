Intelligence artificielle et pollution numérique comprendre et agir Tourcoing

Intelligence artificielle et pollution numérique comprendre et agir

27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Nous explorerons ensemble l’empreinte écologique croissante du numérique, notamment à travers l’usage des intelligences artificielles, du streaming et du stockage de données.

Cet atelier, organisé dans le cadre du Digital Cleanup Day, a pour but de sensibiliser aux impacts cachés de nos usages numériques quotidiens, souvent perçus comme “immatériels”, mais bien réels pour notre planète.

Nous aborderons notamment

– Le fonctionnement de l’IA et son coût énergétique.

– Les gestes simples pour réduire sa pollution numérique (réduction du streaming, tri des mails etc.).

– Des pistes pour intégrer des pratiques numériques responsables dans son quotidien, sans renoncer aux outils numériques.

27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Together, we will explore the growing ecological footprint of digital technology, particularly through the use of artificial intelligence, streaming and data storage.

This workshop, organized as part of Digital Cleanup Day, aims to raise awareness of the hidden impacts of our everyday digital uses, often perceived as ?immaterial? but very real for our planet.

In particular, we’ll be looking at

– How AI works and its energy cost.

– Simple steps to reduce digital pollution (reducing streaming, sorting e-mails, etc.).

– Ways to integrate responsible digital practices into daily life, without giving up digital tools.

