Intelligence artificielle et science : le nouveau télescope avec Flavien Chervet Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 10 février, 20h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Comment les IA sont-elles utilisées en recherche scientifique et à quoi s’attendre pour les prochaines années ? Flavien Chervet, analyste, nous répond.

Aujourd’hui, les IA nous ouvrent les portes de l’infiniment… complexe ! La science entre dans une nouvelle ère. Mais le développement accéléré du savoir que les IA permettent et promettent est ambigu : une accélération drastique du rythme des découvertes peut mettre en danger la stabilité de la société.

Avec Flavien Chervet, prospectiviste en intelligence artificielle et auteur.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Hyperarme_ (Nullius In Verba, 2025).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-10T20:15:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T22:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



