Intelligence Artificielle & Intelligence Economique : convergence ou collision stratégique ? HEC Alumni Paris Mardi 4 novembre, 18h30 sur inscription

Intelligence Artificielle & Intelligence Economique : convergence ou collision stratégique ? Par HEC Alumni

Le Club HEC Technologies Avancées poursuit son cycle de conférences consacré cette année aux Intelligences Artificielles.

Au cours de cet événement « Intelligence Artificielle & Intelligence Economique : convergence ou collision stratégique ? » vous pourrez assister aux échanges inédits entre deux formes d’intelligence au cœur de la stratégie d’avenir des organisations : l’artificielle (IA) et l’économique (IE) :

Comment l’IA impacte-t-elle la recherche d’informations stratégiques et la prise de décision des dirigeants ?

Comment mobiliser l’IE pour décrypter les enjeux de souveraineté et d’influence liés à l’IA ?

Pour éclairer ces enjeux, nous aurons le plaisir d’accueillir :

L’Amiral Coustillière, Président du Pôle d’Excellence Cyber, fondé par le ministère des Armées et la région Bretagne, conseiller auprès du Comité International de la Croix-Rouge (droit des conflits appliqué au numérique), du Centre d’Excellence Cyber de l’OTAN basé en Estonie, du centre de recherche GEODE (Institut Français de Géopolitique/Paris8). Il est également « Cyber/Digital & Defense senior advisor » au profit des TPE/PME françaises au travers de Cyber Booster, d’Auriga Cyber Ventures et de Tikeau Capital (Fonds Brienne 3/4). Auteur de « Soldat de la Cyberguerre » (Tallandier février 2024), il a créé puis commandé la cyberdéfense des armées de 2011 à 2017 (Comcyber). En 2017/20, il a créé et mis en place la Direction générale du numérique du ministère des Armées (DGNUM).

Jean-Baptiste Loriers, COO de la division ChapsIntell de Chaps Vision. Il dirige l’expertise métier « Investigation » avec plus de 10 analystes issus du secteur privé ou du secteur public. Spécialiste OSINT, il dispose d’une expérience marquée dans les logiciels de renseignements. Chaps Vision, fort de plus de 1000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé de plus de 200 millions d’euros, ambitionne d’être le Leader Européen du traitement de la donnée.

Alexandre Kahn, directeur conseil au sein du cabinet de conseil en stratégie de communication Antidox, filiale du groupe ADIT. Diplômé en histoire et diplômé d’un MBA de l’École de Guerre Économique, il rejoint l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle en 2017. Passionné par la confrontation des idées et la communication d’influence, il travaille comme consultant depuis 2019.

Nous vous invitons à nous rejoindre le 4 novembre prochain à 18H30 dans les locaux du Club HEC Alumni au 9 Avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris pour cette Table Ronde qui sera suivie d’un cocktail !

Vous pourrez également y assister à distance à partir d’un lien de connexion « zoom » qui vous sera adressé ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T22:00:00.000+01:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/intelligence-artificielle-intelligence-economique-convergence-ou-collision-strategique/2025/10/24/13027

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris