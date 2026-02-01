INTELLIGENCE ARTIFICIELLE JOUONS POUR MIEUX COMPRENDRE Castries

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE JOUONS POUR MIEUX COMPRENDRE

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

L’intelligence artificielle transforme nos manières de travailler, créer et communiquer. Mais que savons-nous vraiment de son fonctionnement et de ses impacts ?

Accompagné de Julien, l’atelier La Bataille IA propose d’explorer ces enjeux de manière originale et participative. À travers un jeu de cartes, les participant.es sont invités à co-construire leur vision du futur de l’IA et à échanger sur ses conséquences sociales, culturelles et économiques. Un moment stimulant, collectif et accessible à tous, que vous soyez curieux, sceptique ou déjà conquis par l’IA.

Sur inscription

19h à 21h le 24 février .

Artificial intelligence is transforming the way we work, create and communicate. But what do we really know about how it works and its impact?

