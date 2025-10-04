Intelligence artificielle médiathèque Alphonse Daudet Plaisir

Intelligence artificielle Samedi 4 octobre, 14h00 médiathèque Alphonse Daudet

Entrée gratuite

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T15:30

Qu’est-ce qu’une intelligence artificielle ?

Les participant.es produisent du contenu avec une IA, découvrant ainsi ses possibilités. Ils vont ensuite utiliser un algorithme sous la forme d’un jeu interactif pour résoudre une tâche complexe.

À l’issue de cette activité, le groupe s’interroge : cet algorithme est-il intelligent ?

médiathèque Alphonse Daudet 18 Rue des Ebisoires, 78370 Plaisir Plaisir 78370 Le Clos Yvelines Île-de-France

MESR/DELCOM 1/ Image générée par Intelligence artificielle