Intelligence artificielle médiathèque Alphonse Daudet Plaisir

Intelligence artificielle Samedi 4 octobre, 14h00 médiathèque Alphonse Daudet Yvelines
Entrée gratuite
Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T15:30
Qu’est-ce qu’une intelligence artificielle ?
Les participant.es produisent du contenu avec une IA, découvrant ainsi ses possibilités. Ils vont ensuite utiliser un algorithme sous la forme d’un jeu interactif pour résoudre une tâche complexe.
À l’issue de cette activité, le groupe s’interroge : cet algorithme est-il intelligent ?
médiathèque Alphonse Daudet 18 Rue des Ebisoires, 78370 Plaisir Plaisir 78370 Le Clos Yvelines Île-de-France
