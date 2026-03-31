Intelligences : Différentes par nature, médiathèque Aimé Césaire, La Verrière

Intelligences : Différentes par nature 31 mars – 15 avril médiathèque Aimé Césaire Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T16:00:00+02:00 – 2026-03-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T13:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

L’intelligence est-elle le propre de l’Homme ? Aujourd’hui, une conception beaucoup plus « ouverte » de l’intelligence est admise : la capacité à apprendre, à mémoriser, à communiquer, à résoudre des problèmes posés par l’environnement. Les porteurs d’intelligence sont désormais beaucoup plus nombreux ! Les bactéries, les cellules, les végétaux, les animaux, et même les intelligences artificielles sont éligibles ! Les formes d’intelligence sont plurielles et incomparables.

En interrogeant des chercheur(e)s à partir d’une application dédiée et en jouant à des jeux, venez découvrir par vous même la richesse du monde des intelligences.

médiathèque Aimé Césaire 19 avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France

L’intelligence est-elle le propre de l’Homme ? Les formes d’intelligence sont plurielles et incomparables. Venez découvrir par vous même la richesse du monde des intelligences.