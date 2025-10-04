Intelligence(s) : on en discute ? Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Intelligence(s) : on en discute ? Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 14:00 –

Gratuit : oui En famille

Atelier animé par Les Petits Débrouillards dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la scienceC’est quoi être intelligent ? Et si on pouvait développer une intelligence collective ? Ou encore s’inspirer des facultés cognitives des animaux ? Partez à la découverte du spectre des intelligences.

Médiathèque Lisa Bresner Nantes 44100