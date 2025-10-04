Intelligence(s) – Village des sciences Médiathèque Latour-Maubourg Valence

Le Village des sciences universitaire est organisé en partenariat avec la Région, l’Université Grenoble Alpes, la Ville de Valence et la Médiathèque Latour-Maubourg.

Cet événement phare ancré dans le paysage valentinois et gratuit, proposera un programme tout public sur une journée :

40 stands où le quartier de Latour-Maubourg se transformera en laboratoire à ciel ouvert, avec des ateliers, des animations scientifiques, un spectacle et beaucoup d’autres démonstrations.

Catherine Lenne, invitée d’exception pour l’occasion, docteure en physiologie végétale et spécialiste de la biomécanique des arbres, donnera une conférence.

Médiathèque Latour-Maubourg place Latour-Maubourg – 26000 VALENCE Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://mediatheques.valenceromansagglo.fr

