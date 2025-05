Intensité Exposition photos – Data Music Besançon, 6 juin 2025 07:00, Besançon.

Doubs

Intensité Exposition photos Data Music 1 Place de Montrapon Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-06-06

Quand la scène musicale rencontre la force des éléments. Le photographe Jean-Christophe Romera dévoilera son exposition, un travail singulier qui explore le lien entre l’énergie des concerts et la puissance symbolique de la nature.

A travers cette série d’images issues de ses reportages évènementielles, Jean-Christophe Romera donne à voir des instants musicaux bruts, fugaces, intenses qu’il met en parallèle avec des éléments naturels comme le sable, la pierre, ou l’eau.

Ces correspondances visuelles et émotionnelles révèlent l’écho profond entre la musique en live et les forces essentielles qui nous traversent.

‘Intensité’ met en lumière la beauté organique des scènes locales: artistes en fusion, lumières fractales, corps en mouvement… chaque cliché devient un fragment de tempête, une coulée de lave sonore, une onde vibrante. .

Data Music 1 Place de Montrapon

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

