Inter associations Arènes Albert Laty Plan-d’Orgon

Samedi 26 juillet 2025 à partir de 21h30. Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-26 21:30:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Inter associations aux Arènes Albert Laty.

Préparez-vous à une soirée pleine d’action et de bonne humeur à Plan d’Orgon !



Le Club Taurin « Lou Rami » vous invite à un événement inédit et divertissant une INTER-ASSOCIATIONS qui s’annonce mémorable !



Assistez à un affrontement amical mais intense entre le Rugby Olympique Planais et le Club Taurin Lou Rami ! Qui remportera la victoire dans cette confrontation pleine de surprises ?

Le tout sera arbitré avec brio par la Manade Grimaud. .

Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 04 62 95

