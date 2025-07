INTER VILLAGE AUROUX Auroux

Jeux Intervillage à partir de 13h suivi d’une soirée grillades.

Organisé par le Comité des Fêtes d’Auroux.

Inscriptions obligatoires pour les équipes participantes (6 à 8 personnes par équipe).

Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 6 52 40 74 48

English :

Intervillage games from 1pm, followed by a barbecue evening.

Organized by the Comité des Fêtes d’Auroux.

Registration required for participating teams (6 to 8 people per team).

German :

Intervillage-Spiele ab 13 Uhr, gefolgt von einem Grillabend.

Organisiert vom Comité des Fêtes d’Auroux.

Obligatorische Einschreibungen für die teilnehmenden Teams (6 bis 8 Personen pro Team).

Italiano :

Giochi di intervallo a partire dalle 13.00 seguiti da una serata barbecue.

Organizzato dal Comitato del Festival di Auroux.

Iscrizione obbligatoria per le squadre partecipanti (6-8 persone per squadra).

Espanol :

Juegos intervillanos a partir de las 13.00 h, seguidos de una velada de barbacoa.

Organizado por el Comité de Fiestas de Auroux.

Inscripción obligatoria para los equipos participantes (de 6 a 8 personas por equipo).

