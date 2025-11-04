Interaction recrute pour Colis privé, Stef, Tradival, Prodia, Merck, Delpharm, Baudin,DHL Orléans – Agence ORLEANS NORD Orléans

Interaction recrute pour Colis privé, Stef, Tradival, Prodia, Merck, Delpharm, Baudin,DHL Orléans – Agence ORLEANS NORD Orléans mardi 4 novembre 2025.

Interaction recrute pour Colis privé, Stef, Tradival, Prodia, Merck, Delpharm, Baudin,DHL Mardi 4 novembre, 08h00 Orléans – Agence ORLEANS NORD Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Venez rencontrer l’équipe de l’agence Intérim INTERACTION à l’agence de France Travail Orléans NORD pour les nombreuses missions : – Préparateur de commandes H/F : Journée ou équipe – Longue mission – DEBUTANT ACCEPTE : COLIS PRIVE – Agent logistique H/F : Journée ou équipe – CACES 1 3 5 – Longue mission – DEBUTANT ACCEPTE : DHL – STEF – Conditionneur H/F : SECTEUR AGROALIMENTAIRE – Journée ou équipe – Longue mission – DEBUTANT ACCEPTE : TRADIVAL – PRODIA – Agent de fabrication pharma : EQUIPE 2

Orléans – Agence ORLEANS NORD 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518492 »}]

Venez rencontrer l’équipe de l’agence Intérim INTERACTION à l’agence de France Travail Orléans NORD pour les nombreuses missions : – Préparateur de commandes H/F : Journée ou équipe – Longue mission – La semaine de l’industrie La semaine de l’industrie agroalimentaire