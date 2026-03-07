Intercell Paris Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Né de la scène rave alternative d’Amsterdam en 2015, Intercell s’est imposé comme l’un des acteurs clés de la techno industrielle contemporaine, reconnu pour ses line-ups affûtés, ses dancefloors immersifs et ses nuits sans compromis. Après Melbourne, Berlin, Lisbonne ou Los Angeles, c’est au tour de Paris d’entrer dans la boucle.

Le CENTQUATRE-PARIS se transforme pour l’occasion en terrain de jeu underground avec deux scènes et une énergie brute, fidèle à l’ADN rave du collectif.

Benwal / DJ Physical / Helena Lauwaert b2b Kyle Starkey / KUSS / Pegassi / Pureblast / Radio Cargo / SAIDAH / THELMA

Le samedi 25 avril 2026

de 15h00 à 01h00

payant à partir de : 30.39 EUR Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

