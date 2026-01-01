Interclubs de natation Saint-Dié-des-Vosges
Interclubs de natation Saint-Dié-des-Vosges dimanche 25 janvier 2026.
50 Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 13:00:00
fin : 2026-01-25 17:30:00
Date(s) :
2026-01-25
Les prochains interclubs du Triathlon Club Déodatien se dérouleront à la piscine Aquanova. Il n’y a pas besoin d’être bon nageur, tout le monde peut participer et en plus, vous serez en équipe.Tout public
50 Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 9 71 00 88 00 interclubs.natation.tcd@gmail.com
The next Triathlon Club Déodatien interclubs will take place at the Aquanova swimming pool. You don’t need to be a good swimmer, anyone can take part, and what’s more, you’ll be part of a team.
L’événement Interclubs de natation Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-01-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES