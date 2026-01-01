Interclubs de natation Saint-Dié-des-Vosges

Interclubs de natation

50 Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Dimanche 2026-01-25 13:00:00

2026-01-25 17:30:00

2026-01-25

Les prochains interclubs du Triathlon Club Déodatien se dérouleront à la piscine Aquanova. Il n’y a pas besoin d’être bon nageur, tout le monde peut participer et en plus, vous serez en équipe.Tout public

+33 9 71 00 88 00 interclubs.natation.tcd@gmail.com

The next Triathlon Club Déodatien interclubs will take place at the Aquanova swimming pool. You don’t need to be a good swimmer, anyone can take part, and what’s more, you’ll be part of a team.

