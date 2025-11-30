Interclubs de Saint-Hilaire-de-Villefranche Saint-Hilaire-de-Villefranche
Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Découvrez les Interclubs de Saint-Hilaire-de-Villefranche ! Une occasion festive de loisirs et de rencontres locales. Venez vous amuser et partager un moment convivial. Ne manquez pas cet évènement !
Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 17 72 64
English :
Discover the Saint-Hilaire-de-Villefranche Interclubs! A festive occasion for leisure activities and local get-togethers. Come and enjoy yourself and share a convivial moment. Don’t miss this event!
German :
Entdecken Sie die Interclubs von Saint-Hilaire-de-Villefranche! Eine festliche Gelegenheit für Freizeitaktivitäten und lokale Begegnungen. Kommen Sie, um sich zu amüsieren und einen geselligen Moment zu teilen. Lassen Sie sich dieses Ereignis nicht entgehen!
Italiano :
Scoprite gli Interclub di Saint-Hilaire-de-Villefranche! Un’occasione di festa per attività ricreative e incontri locali. Venite a divertirvi e a condividere un momento di convivialità. Non perdetevi questo evento!
Espanol :
¡Descubra los Interclubs de Saint-Hilaire-de-Villefranche! Una ocasión festiva para el ocio y las tertulias locales. Venga a divertirse y a compartir un momento de convivencia. ¡No se pierda este acontecimiento!
L’événement Interclubs de Saint-Hilaire-de-Villefranche Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2025-11-12 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme