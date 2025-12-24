Interclubs des Collectionneurs, Salle polyvalente La Gare Eymet

Interclubs des Collectionneurs

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

L’Amicale Philatélique d’Eymet vous invite à sa réunion d’échanges interclubs annuelle.

Lors de cette rencontre, vous pourrez échanger différents objets sur les thèmes suivants philatélie, cartophilie, monnaies, capsules de champagne, insignes, etc…

Apportez vos doubles et invitez vos amis collectionneurs ! .

