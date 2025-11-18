Interculturalité et protection de l’enfance : quel dialogue entre les acteurs ? Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges
Interculturalité et protection de l’enfance : quel dialogue entre les acteurs ? Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges mercredi 10 décembre 2025.
Interculturalité et protection de l’enfance : quel dialogue entre les acteurs ? Mercredi 10 décembre, 09h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne
Début : 2025-12-10T09:00:00 – 2025-12-10T12:30:00
Fin : 2025-12-10T09:00:00 – 2025-12-10T12:30:00
Organisation d’une journée d’études dans le cadre du diplôme universitaire « Actualisation des connaissances et des pratiques en prévention et protection de l’enfance » :
Interculturalité et protection de l’enfance : quel dialogue entre les acteurs ?
Jeudi 11 décembre 2025 de 9h à 12h30
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – amphithéâtre 4
Entrée Libre sur inscription
PROGRAMME
8h45 Accueil
9h00 – 9h15 Ouverture : Représentants du Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
9h15 – 10h15 Conférence de Valentina Crispi (MCF en Sciences de l’éducation, FLSH, Laboratoire FRED) Conditions du dialogue éducatif en situation d’interculturalité
10h30 – 11h15 Table ronde : Quel dialogue interculturel entre les enfants confiés, leurs parents et les professionnels ?
11h15 – 12h00 Table ronde : Comment appréhender l’isolement des jeunes non accompagnés ? Quelles articulations entre accompagnement socio-éducatif et médiation interculturelle ?
12h00 Conclusion et perspectives
