Interculturalité et protection de l’enfance : quel dialogue entre les acteurs ? Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges

Interculturalité et protection de l’enfance : quel dialogue entre les acteurs ? Mercredi 10 décembre, 09h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne

Organisation d’une journée d’études dans le cadre du diplôme universitaire « Actualisation des connaissances et des pratiques en prévention et protection de l’enfance » :

Interculturalité et protection de l’enfance : quel dialogue entre les acteurs ?

Jeudi 11 décembre 2025 de 9h à 12h30

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – amphithéâtre 4

PROGRAMME

8h45 Accueil

9h00 – 9h15 Ouverture : Représentants du Conseil Départemental de la Haute-Vienne.

9h15 – 10h15 Conférence de Valentina Crispi (MCF en Sciences de l’éducation, FLSH, Laboratoire FRED) Conditions du dialogue éducatif en situation d’interculturalité

10h30 – 11h15 Table ronde : Quel dialogue interculturel entre les enfants confiés, leurs parents et les professionnels ?

11h15 – 12h00 Table ronde : Comment appréhender l’isolement des jeunes non accompagnés ? Quelles articulations entre accompagnement socio-éducatif et médiation interculturelle ?

12h00 Conclusion et perspectives

