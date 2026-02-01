Interfel Dégustation ludique de fruits et légumes animation gratuite Station de Piau Aragnouet
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-11 09:30:00
fin : 2026-02-11 13:00:00
2026-02-11
L’équipe Interfel vous invite à une dégustation de fruits et légumes frais et ludiques c’est le moment de faire vibrer vos papilles et de savourer mille et unes saveurs dans un panoramas exceptionnel ! Dégustation au sommet!
Animation gratuite.
09H30 13H00
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
The Interfel team invites you to a playful tasting of fresh fruit and vegetables it’s time to tantalize your taste buds and savor a thousand and one flavors in an exceptional panorama! Tasting at the summit!
Free entertainment.
09H30 13H00
