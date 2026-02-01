Interfel Dégustation ludique de fruits et légumes animation gratuite Station de Piau Aragnouet

Interfel Dégustation ludique de fruits et légumes animation gratuite

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 09:30:00

fin : 2026-02-12 13:00:00

Date(s) :

2026-02-12

L’équipe Interfel vous invite à une dégustation de fruits et légumes frais et ludiques c’est le moment de faire vibrer vos papilles et de savourer mille et unes saveurs dans un panoramas exceptionnel ! Dégustation au sommet!

Animation gratuite.

09H30 13H00

.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

The Interfel team invites you to a playful tasting of fresh fruit and vegetables it’s time to tantalize your taste buds and savor a thousand and one flavors in an exceptional panorama! Tasting at the summit!

Free entertainment.

09H30 13H00

L’événement Interfel Dégustation ludique de fruits et légumes animation gratuite Aragnouet a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de Piau-Engaly|CDT65