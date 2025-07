Interfolk au Puy-en-Velay mardi 22 juillet Le Puy-en-Velay

Place du Plot Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Pour ce premier jour du festival d’Interfolk, rendez-vous avec Cuba à 17h, place du Plot avec l’Angleterre à 17h45 rue Raphaël.

Suivi de l’échappée belle avec la Slovaquie à 20h30, place Cadelade.

Place du Plot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com

English :

On this first day of the Interfolk Festival, we meet Cuba at 5pm, Place du Plot, and England at 5:45pm, Rue Raphaël.

Followed by Slovakia at 8:30pm, Place Cadelade.

German :

An diesem ersten Tag des Interfolk-Festivals treffen Sie sich mit Kuba um 17 Uhr auf dem Place du Plot mit England um 17.45 Uhr in der Rue Raphaël.

Gefolgt von der Flucht aus dem Alltag mit der Slowakei um 20:30 Uhr, Place Cadelade.

Italiano :

Nella prima giornata del Festival Interfolk, Cuba si esibisce alle 17.00 in Place du Plot, seguita dall’Inghilterra alle 17.45 in Rue Raphaël.

Segue la Slovacchia alle 20.30 in Place Cadelade.

Espanol :

En la primera jornada del Festival Interfolk, Cuba actuará a las 17.00 horas en la Place du Plot, seguida de Inglaterra a las 17.45 horas en la Rue Raphaël.

A continuación, Eslovaquia a las 20:30 en la plaza Cadelade.

L’événement Interfolk au Puy-en-Velay mardi 22 juillet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay