Interfoyer de Chamonix Route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc

Route du Bouchet Maison Nordique Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-02-13 17:00:00
Compétition de ski de fond destinée aux enfants des foyers de ski de fond.
Route du Bouchet Maison Nordique Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 11 57 club@chamonixsport.com
English :
Cross-country skiing competition for children from cross-country ski centers.
