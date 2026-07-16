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Intérieur jour, une femme attend, Musée de la vie rurale de Steenwerck, Steenwerck

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la vie rurale de Steenwerck · Steenwerck

Intérieur jour, une femme attend, Musée de la vie rurale de Steenwerck, Steenwerck

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la vie rurale de Steenwerck
Adresse
49 Rue du Musée, 59181 Steenwerck, France
Ville
59181 Steenwerck
Département
Nord
Tarif
Théâtre Diagonale

Intérieur jour, une femme attend Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de la vie rurale de Steenwerck Nord

Théâtre Diagonale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Duo théâtral porté par Esther Mollo et Audrey Chapon, librement traversé par l’univers du film « Une femme sous influence » de John Cassavetes.
Entre théâtre, mouvement et langage cinématographique, le spectacle questionne la place de la femme dans l’espace domestique, la maternité, le couple et les normes qui façonnent les corps et les identités féminines.

Musée de la vie rurale de Steenwerck 49 Rue du Musée, 59181 Steenwerck, France Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MuseedelaVieRuraledeSteenwerck »}]
Théâtre

Kylian Aznar