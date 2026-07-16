Intérieur jour, une femme attend, Musée de la vie rurale de Steenwerck, Steenwerck

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la vie rurale de Steenwerck · Steenwerck

Informations pratiques

Intérieur jour, une femme attend Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de la vie rurale de Steenwerck Nord

Théâtre Diagonale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Duo théâtral porté par Esther Mollo et Audrey Chapon, librement traversé par l’univers du film « Une femme sous influence » de John Cassavetes.

Entre théâtre, mouvement et langage cinématographique, le spectacle questionne la place de la femme dans l’espace domestique, la maternité, le couple et les normes qui façonnent les corps et les identités féminines.

Musée de la vie rurale de Steenwerck 49 Rue du Musée, 59181 Steenwerck, France Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MuseedelaVieRuraledeSteenwerck »}]

Théâtre

Kylian Aznar