Interlude de Noël Masevaux-Niederbruck
Interlude de Noël Masevaux-Niederbruck dimanche 14 décembre 2025.
Interlude de Noël
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Laissez-vous emporter par une pause musicale en plein air avec le Panik Orchestra d’Aspach-Michelbach, au milieu du marché féerique, pour savourer toute la magie de Noël.
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
Let yourself be carried away by an open-air musical break with the Panik Orchestra from Aspach-Michelbach, in the middle of the fairytale market, to savor all the magic of Christmas.
German :
Lassen Sie sich von einer musikalischen Pause unter freiem Himmel mit dem Panik Orchester aus Aspach-Michelbach inmitten des märchenhaften Marktes mitreißen, um den ganzen Weihnachtszauber zu genießen.
Italiano :
Lasciatevi trasportare da una pausa musicale all’aperto con la Panik Orchestra di Aspach-Michelbach, nel bel mezzo del mercatino delle fiabe, per assaporare tutta la magia del Natale.
Espanol :
Déjese llevar por una pausa musical al aire libre con la Orquesta Panik de Aspach-Michelbach, en pleno mercado de cuento, para saborear toda la magia de la Navidad.
