Interlude festif, fête de la Bretagne La Gare Le Relecq-Kerhuon
Interlude festif, fête de la Bretagne La Gare Le Relecq-Kerhuon samedi 23 mai 2026.
Le Relecq-Kerhuon
Interlude festif, fête de la Bretagne
La Gare Avenue Ghilino Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, l’association vous invite à vivre un interlude festif avec audace et panache ! Au fil de cette journée, laissez-vous emporter par une myriade de propositions : ateliers, braderie artistique, radio, dégustation et concert ! Et comme il n’y a pas d’anniversaire sans bougies, la fête proposera l’embrasement de la scène par les Trotski Nautique qui sera le point d’orgue à cette célébration de la créativité et du partage.
16h30 18h
Plateau radio avec Quentin Burel, Malo Roy et Jean Lozon de Longueur d’Ondes
Table ronde “15 ans d’engagement et de création”
17h 20h
Atelier sérigraphie sur tote-bags, avec le collectif Boutefeu.
Création imprimée à la main, tote-bag à prix libre (Attention : 50 exemplaires disponibles !).
20h 21h30
Concert Trotski Nautique
Un trio électro french touch entre groove minimaliste, humour irrévérencieux, absurde et énergie brute.
Inscription en ligne
22h
Dance floor & karaoké géant
Ambiance festive pour célébrer la culture bretonne.
RDV français et breton.
En continu (16h 23h)
Braderie d’éditions et de fanzines
Loto artistique 100 % gagnant
Dégustation de bières de l’Île de Batz et rencontre avec le brasseur Tangy Grall (Pen ar Batz)
Dégustation de bières Coreff
Diaporama des actions 2011–2026 de l’Association Ultra
Avec le soutien de la Région Bretagne, de la DRAC Bretagne Résidences de territoire, de la Fondation Crédit Agricole du Finistère et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.
Informations pratiques
Événement gratuit (hors concert sur inscription) .
La Gare Avenue Ghilino Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 9 52 36 08 18
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English : Interlude festif, fête de la Bretagne
L’événement Interlude festif, fête de la Bretagne Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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