Interlude musicial de l’EMAPR

Grendelbruch Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

Un moment musical empreint de douceur avec l’Ecole de Musique et d’Arts des Portes de Rosheim au cœur de la chapelle.

Les élèves de l’Ecole de Musique et d’Art des Portes de Rosheim montent sur scène pour offrir un interlude musical plein d’énergie et de bonne humeur. À travers leurs instruments et leurs sourires, ils partagent la magie de Noël dans la douceur de la chapelle illuminée. Un moment convivial et émouvant où les talents de demain enchantent le public. .

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 79 secretariat@grendelbruch.fr

English :

A gentle musical moment with the Ecole de Musique et d’Arts des Portes de Rosheim in the heart of the chapel.

German :

Ein sanfter musikalischer Moment mit der Ecole de Musique et d’Arts des Portes de Rosheim im Herzen der Kapelle.

Italiano :

Un dolce momento musicale con l’Ecole de Musique et d’Arts des Portes de Rosheim nel cuore della cappella.

Espanol :

Un suave momento musical con la Ecole de Musique et d’Arts des Portes de Rosheim en el corazón de la capilla.

