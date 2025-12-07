Interlude sur l’orgue Silbermann Rosheim

Interlude sur l’orgue Silbermann

107 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-07

Plusieurs concerts mettront en lumière l’orgue Silbermann en décembre, avec des interprétations variées et festives proposées par différents organistes. Organisé par la Communauté de Paroisses du Rosenmeer.

Cette nouvelle édition proposera plusieurs rendez-vous musicaux mettant à l’honneur l’orgue Silbermann. Différents organistes se succéderont pour offrir au public des instants privilégiés autour d’un répertoire mêlant œuvres classiques, pièces emblématiques et accents festifs.

Chaque concert sera l’occasion de (re)découvrir la richesse sonore de cet instrument d’exception, dans une ambiance chaleureuse et propice à l’émerveillement. .

107 rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr

English :

Several concerts will highlight the Silbermann organ in December, with varied and festive interpretations by different organists. Organized by the Communauté de Paroisses du Rosenmeer.

German :

Mehrere Konzerte werden die Silbermann-Orgel im Dezember ins Rampenlicht rücken, mit verschiedenen festlichen Interpretationen, die von verschiedenen Organisten dargeboten werden. Organisiert von der Communauté de Paroisses du Rosenmeer.

Italiano :

Nel mese di dicembre l’organo Silbermann sarà protagonista di una serie di concerti, con interpretazioni varie e festose da parte di diversi organisti. Organizzato dalla Communauté de Paroisses du Rosenmeer.

Espanol :

Varios conciertos pondrán de relieve el órgano Silbermann en diciembre, con interpretaciones variadas y festivas a cargo de diferentes organistas. Organizado por la Communauté de Paroisses du Rosenmeer.

