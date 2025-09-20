Intermède musical au temple protestant Temple protestant Fontenay-le-Comte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Un concert viendra ponctuer cette ouverture exceptionnelle du temple. Une invitation à la découverte musicale, portée par l’acoustique du lieux qui permettra d’apprécier son atmosphère avec un programme spécialement conçu pour l’occasion : un concert de harpe classique par Victor RAGET, samedi à 18h.

Temple protestant 55 rue Kléber, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Temple protestant