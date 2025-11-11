Intermède musical Musée Jeanne d’Albret Orthez

Intermède musical

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le quatuor les Troubl’Adour proposera un intermède musical composé d’œuvres profanes chantées à travers l’Europe du temps d’Henri IV.

Il s’agira en particulier de madrigaux du XVIe siècle, avec des compositeurs comme Josquin Desprez, Roland de Lassus, John Dowland ou encore John Bennett. .

