Intermède musical Musée Jeanne d’Albret Orthez

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le quatuor les Troubl’Adour proposera un intermède musical composé d’œuvres profanes chantées à travers l’Europe du temps d’Henri IV.
Il s’agira en particulier de madrigaux du XVIe siècle, avec des compositeurs comme Josquin Desprez, Roland de Lassus, John Dowland ou encore John Bennett. .
