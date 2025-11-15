INTERMÈDE MUSICAL PAR L’EMI (ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE) Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Tarif : – –

Venez découvrir et applaudir de jeunes élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale qui interpréteront quelques morceaux de leur répertoire.

Accès libre .

English :

Come and discover and applaud young students from the Ecole de Musique Intercommunale, who will perform a few pieces from their repertoire.

German :

Entdecken und beklatschen Sie junge Schüler der Ecole de Musique Intercommunale, die einige Stücke aus ihrem Repertoire vortragen werden.

Italiano :

Venite a scoprire e ad applaudire i giovani studenti dell’Ecole de Musique Intercommunale, che eseguiranno alcuni brani del loro repertorio.

Espanol :

Venga a descubrir y aplaudir a los jóvenes estudiantes de la Ecole de Musique Intercommunale, que interpretarán algunas piezas de su repertorio.

