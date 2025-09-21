INTERMÈDES D’ORGUE À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES ANGES ÉGLISE NOTRE-DAME DES ANGES Tourcoing

INTERMÈDES D’ORGUE À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES ANGES ÉGLISE NOTRE-DAME DES ANGES Tourcoing dimanche 21 septembre 2025.

INTERMÈDES D’ORGUE À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES ANGES Dimanche 21 septembre, 14h30 ÉGLISE NOTRE-DAME DES ANGES Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Cette église construite au 19ème siècle dans un style éclectique par les architectes Achille Dewarlez et Charles Maillard est remarquable par l’opulence de son mobilier. L’Association pour la Renaissance de Notre-Dame des Anges veille et contribue à la restauration de l’édifice. Après le chantier du clos-couvert et des façades mené de 2018 à 2021, suivra celui de la restauration de l’intérieur et de l’orgue à partir de 2026.

Intermèdes d’orgue par Jean-Paul Jamet et Jean-François Vanneste – dimanche de 14h30 à 17h30

ÉGLISE NOTRE-DAME DES ANGES 73 bis rue Nationale 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Cette église construite au 19ème siècle dans un style éclectique par les architectes Achille Dewarlez et Charles Maillard est remarquable par l’opulence de son mobilier. L’Association pour la de des …

© Virginie Pollet