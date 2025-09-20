Intermèdes musicaux à la chapelle des moines de Berzé-la-Ville Chapelle des Moines Berzé-la-Ville

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T14:15:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le flûtiste Jean-Christophe Sampson sera en résidence à la chapelle des moines de Berzé-la-Ville et interprètera le répertoire de Bach, Debussy et Telemann. Admirez les fresques romanes du XIIe siècle sublimées par ces interludes musicaux (à 11h – 15h – 16h30).

Jean-Christophe Sampson commence la flûte à l’âge de dix ans avec le Trio d’Argent et reçoit le premier Prix d’Excellence de la Ville de Sénart en 2001. Il se perfectionne auprès de Vicens Prats, Philippe Bernold, Michel Debost et Maxence Larrieu. Lauréat du concours de flûte de Lutèce, Jean-Christophe se produit en France et à l’étranger (Russie, Singapour, Malte). Il a dirigé entre 2010 et 2015 le festival du « Mai Musical d’Aÿ » et participe en 2015 aux « Antiques de Glanum » à Saint-Rémy-de-Provence.

Chapelle des Moines Rue de la Chapelle, 71960 Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 36 66 52 http://www.chapelledesmoines.fr La chapelle est construite au début du XIIe siècle à l’initiative de l’abbé de Cluny Hugues de Semur, bâtisseur de Cluny III. Elle faisait partie d’un prieuré dont elle est aujourd’hui le seul vestige. Elle est constituée d’une chapelle basse qui conserve encore de nombreuses traces d’un décor peint et d’une chapelle haute célèbre pour ses peintures murales uniques.

L’abside est en effet peinte sur toute sa hauteur : sur la voûte, le Christ, entouré des apôtres, transmet sa loi et remet les clés à saint Pierre et le livre à saint Paul, qui sont les deux saints protecteurs de l’abbaye de Cluny ; au niveau des fenêtres sont représentés les vierges sages et les vierges folles ainsi que les martyres de saint Blaise et saint Vincent ; au registre inférieur sont figurés des saints orientaux et occidentaux peu connus mais dont des reliques étaient conservées dans le trésor de l’abbaye de Cluny et qui étaient inscrits à son calendrier liturgique. Ces décors sont aujourd’hui les uniques témoignages de la peinture monumentale du temps de l’apogée de l’abbaye de Cluny.

Après la Révolution, la chapelle basse est utilisée comme cellier et la chapelle haute devient une grange. Suite à la redécouverte des peintures en 1887 par le curé de la paroisse, Philibert Jolivet, la chapelle est classée au titre des Monuments historiques en 1893. Elle est acquise par l’Académie de Mâcon après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, grâce à l’archéologue britannique Dame Joan Evans.

© David Bordes / Centre des monuments nationaux