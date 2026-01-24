Intermezzo en concert Rue Paule Gravejal Le Puy-en-Velay

Intermezzo en concert

Rue Paule Gravejal Centre socio-culturel de Guitard salle balavoine Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Rendez-vous dimanche 1er février 2026 salle Balavoine du centre socio-culturel de Guitard pour un concert exceptionnel de la chorale Intermezzo, au profit d’Habitat et Humanisme Haute-Loire !

Join us on Sunday, February 1, 2026 in the Salle Balavoine at the Guitard socio-cultural center for an exceptional concert by the Intermezzo choir, in aid of Habitat et Humanisme Haute-Loire!

