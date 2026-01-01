Intermezzo Le CAP Plérin

Intermezzo

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 11:00:00

fin : 2026-01-14 11:30:00

Date(s) :

2026-01-14

La guitare électrique a bercé les enfances et adolescences de beaucoup d’entre nous. Tantôt dans la mélancolie du blues, tantôt dans l’énergie du rock ou la colère du punk, les possibilités infinies de cet instrument ont permis à de nombreux artistes de faire passer leurs messages.

Venez découvrir un petit bout d’histoire du plus polyvalent des instruments.

Par Benoît Vouillot et ses élèves .

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Intermezzo Plérin a été mis à jour le 2026-01-07 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme